Programmi e candidati in alto mare strappo in Fratelli d’Italia | si dimette il direttivo

Da lecceprima.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttivo di Fratelli d’Italia si dimette in piena crisi politica a Gallipoli. Le decisioni importanti sono state rimandate o non sono mai state prese, lasciando la campagna elettorale per le comunali senza una direzione chiara. I candidati e i programmi sono ancora tutti in alto mare, e la situazione sembra bloccare ogni passo concreto verso le urne.

GALLIPOLI – Scelte nevralgiche e strategiche rinviate o mai prese in considerazione, e una campagna elettorale per le elezioni comunali per Gallipoli che naviga a vista e che non sembra tra le priorità messe in agenda nell’alveo delle segreterie provinciali e regionali. E arriva lo strappo in Fratelli d’Italia. Nonostante le sollecitazioni e le chiamate a raccolta per un confronto aperto e soprattutto rapido con i vertici del partito, i conti non tornano in casa del circolo cittadino del partito di Giorgia Meloni, tra i primi a intavolare un percorso condiviso per gettare le basi per una nuova stagione del centrodestra unito e per ambire al ricambio amministrativo a Palazzo Balsamo.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

