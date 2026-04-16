Il Consiglio superiore della magistratura ha bocciato il nuovo decreto sulla sicurezza, evidenziando che interviene su un ambito costituzionalmente delicato. La decisione si basa su valutazioni riguardanti le ripercussioni che le norme potrebbero avere sulle libertà individuali. Il dibattito si concentra sulle possibili conseguenze di queste disposizioni, con una particolare attenzione alle implicazioni per i diritti fondamentali. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

State sicuri Il parere (non vincolante) arriva mentre il testo frena al Senato: ci sono 1000 emendamenti e solo 10 giorni per chiudere la partita. Attaccano i laici della destra: «È un’ingerenza». Ma il documento alla fine passa State sicuri Il parere (non vincolante) arriva mentre il testo frena al Senato: ci sono 1000 emendamenti e solo 10 giorni per chiudere la partita. Attaccano i laici della destra: «È un’ingerenza». Ma il documento alla fine passa Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. L’ultimo decreto sicurezza «si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il Csm boccia il nuovo decreto sicurezza: «Incide sulle libertà»

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Il #Csm "boccia" #Emiliano, nessun incarico in Regione: o la toga o resta a casa iltempo.it/politica/2026/… #giustizia #puglia x.com

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