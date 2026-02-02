Crisi di sicurezza incontro urgente a Palazzo Chigi per il nuovo decreto sulle misure di emergenza

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un incontro urgente tra i vertici del governo. La riunione è arrivata dopo gli scontri di sabato scorso a Torino, durante un corteo in memoria di Askatasuna. Le forze di sicurezza si preparano a varare un nuovo decreto per rafforzare le misure di emergenza e cercare di evitare altre tensioni. La situazione resta calda e il governo vuole risposte rapide.

Un incontro urgente si è svolto oggi a Palazzo Chigi, convocato in risposta agli scontri verificatisi sabato a Torino durante un corteo in memoria di Askatasuna. L'evento ha scatenato un'accelerazione nel dibattito sulle misure di sicurezza nazionale, spingendo il governo a riunirsi in maniera straordinaria per definire i contenuti di un nuovo decreto che potrebbe essere approvato già mercoledì in Consiglio dei ministri. La decisione è stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato la necessità di affrontare le minacce all'ordine pubblico che si sono aggravate negli ultimi giorni, in particolare dopo l'aggressione subita da un agente delle forze dell'ordine durante l'evento torinese.

