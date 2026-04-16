Il Corpo consolare di Palermo in visita al centro Simed

Il Corpo consolare di Palermo ha effettuato una visita al centro Simed, situato presso la Scuola di Medicina. La delegazione, guidata dal Decano Antonio Di Fresco, Console Onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia, ha incontrato i responsabili e visitato le strutture del Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina. L'incontro ha avuto come obiettivo la conoscenza delle attività e delle tecnologie impiegate nel settore della formazione medica.

Visita istituzionale al SiMed per il Corpo Consolare di Palermo. La delegazione dei consoli guidata dal Decano Antonio Di Fresco, Console Onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia, ha fatto tappa al Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina della Scuola di Medicina e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La sfida: imprese più internazionali. Corpo consolare alleato delle aziendePrima tappa a Castellanza del roadshow promosso da Confindustria Lombardia e Corpo consolare di Milano per rafforzare il dialogo tra sistema... Delegazione consolare della Costa d’Avorio in visita alla Camera di commercio: si cercano nuove sinergie economicheSi è tenuto nella sede della Camera di commercio della Romagna un incontro istituzionale di rilievo internazionale tra i vertici dell’ente camerale e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ad Ancona convegno su diplomazia in contesti marittimi e territoriali globali; Manchester: il 25 aprile visita consolare sull’Isola di Man - Aise.it; Le principali delibere approvate oggi dalla Giunta regionale presieduta da Alessandra Todde; Il fattorino se n’è andato | il piano geniale per consolare i cani. Cagliari, siglato l’accordo con il Corpo Consolare della SardegnaSiglato questa mattina a Palazzo Bacaredda l’accordo tra il Comune di Cagliari e il Corpo Consolare della Sardegna per rafforzare le relazioni internazionali e valorizzare il capoluogo sardo nel mondo ... unionesarda.it Corpo consolare incontra commissario dell'Autorità portuale a PalermoUna delegazione del Corpo consolare di Palermo è stata ricevuta dal Commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, insieme ai componenti ... ansa.it Alla Liuc si è svolta la prima tappa del roadshow di Confindustria Lombardia e Corpo consolare di Milano e della Lombardia. La parola chiave fiducia. Galdabini: «Esportiamo il 40% del valore aggiunto e possiamo crescere ancora». Nonostante il clima mondi - facebook.com facebook