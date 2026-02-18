Delegazione consolare della Costa d’Avorio in visita alla Camera di commercio | si cercano nuove sinergie economiche

La delegazione consolare della Costa d’Avorio ha visitato la Camera di commercio della Romagna, spinta dalla volontà di rafforzare i rapporti economici tra i due paesi. Durante l’incontro, i rappresentanti ivoiriani hanno mostrato interesse per le opportunità di investimento nella regione e hanno discusso possibili collaborazioni con le aziende locali. La visita si è svolta nel quadro di un progetto più ampio per sviluppare nuove sinergie commerciali tra Italia e Costa d’Avorio.

Si è tenuto nella sede della Camera di commercio della Romagna un incontro istituzionale di rilievo internazionale tra i vertici dell'ente camerale e una prestigiosa delegazione consolare della Repubblica della Costa d'Avorio. Il presidente della Camera di commercio, Carlo Battistini, insieme al segretario generale Fabrizio Schiavoni, alla vicesegretaria Generale Maria Giovanna Briganti e alle responsabili Alessandra Roberti (Servizi di Promozione) e Stefania Evangelisti (ufficio Internazionalizzazione), ha accolto una delegazione di alto profilo composta da Sem André Philippe Gauze, Ambasciatore e Console generale della Costa d'Avorio a Milano, M.