Il consiglio comunale di Venezia ha approvato oggi il nuovo regolamento per taxi e Ncc, una decisione presa per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità e regolare meglio il settore, che da mesi era al centro di discussioni tra operatori e amministrazione.

Aumentano (poco) le licenze in Terraferma (+3), calano al Lido (-3), regole più stringenti. Una riforma molto attesa dalle categorie, dopo oltre un anno di sperimentazione L’intervento, che ha interessato trenta articoli, era molto atteso dalle categorie, ha aggiornato la normativa alle evoluzioni legislative, e ha cambiato la disposizione delle licenze: sono rimaste 120, ma tre si spostano dal Lido in Terraferma (diventano 9 e 111). Rimangono le 116 autorizzazioni NCC, tutte con sede e rimessa nel territorio comunale. Lo spostamento di tre licenze, richiesto dalle categorie sulla base della domanda degli utenti, era già in vigore in deroga dal 2024.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il consiglio comunale di Ancona ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento dedicato all’assistenza per studenti con disabilità.

Il Consiglio Comunale di Nocera Superiore si è riunito ieri sera, approvando il nuovo Regolamento sull’edilizia convenzionata.

Contenuti correlati

Live Consiglio Comunale di Capoterra - 10/02/2026

Argomenti discussi: Taxi e Ncc, flop olimpico a Milano: nessun effetto Giochi; Taxi e Ncc, il consiglio comunale approva il nuovo regolamento; In Sardegna taxi e NCC hanno trovato il modo di convivere; Verbania. taxi ed ncc irregolari. Sanzionati dalla Polizia di Stato.

TAXI FOGGIA Taxi e NCC, Foggia pubblica le graduatorie provvisorie: assegnazioni, pari merito ed esclusioniArrivano le prime risultanze ufficiali sui due concorsi pubblici destinati a ridisegnare, l’assetto del trasporto non di linea in città ... statoquotidiano.it

Uber e itTaxi rinnovano la partnership: Taxi e NCC possono quindi convivere?Scopri come la rinnovata partnership tra Uber e itTaxi ha migliorato i servizi di mobilità urbana in Italia per utenti e tassisti. sicurauto.it

TAXI: IL COMUNE CAMBIA LE REGOLE Il Comune ha annunciato un nuovo regolamento per il servizio taxi. Eccolo: Servizio taxi e noleggio con conducente: approvato dal Consiglio comunale il nuovo regolamento Inserite importanti novità in tema di organiz - facebook.com facebook