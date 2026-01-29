Premiati i ragazzi di tre istituti di Montesilvano dal Lions Club locale per il concorso Un poster per la pace

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, si sono svolti i premi per il concorso

Cerimonia di premiazione nella sala consiliare del Comune di Montesilvano per il concorso internazionale promosso dal locale Lions Club “Un Poster per la Pace”,L’edizione 2026, dal titolo evocativo “Uniti come una cosa sola”, ha visto la partecipazione entusiasta degli studenti degli istituti.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

