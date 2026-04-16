Il Comune di Vasto investe sul capitale umano | 348 ore di formazione Pnrr per 148 dipendenti

Il Comune di Vasto ha avviato un programma di formazione rivolto a 148 dipendenti, con un totale di 348 ore di corsi finanziati attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’obiettivo è aggiornare il personale dell’ente, che parteciperà a diverse sessioni formative. L’intervento si inserisce nel progetto di investimento dedicato allo sviluppo delle competenze interne dell’amministrazione comunale.

Il Comune di Vasto annuncia l’avvio di un ampio e importante programma di formazione destinato al personale dell’ente, realizzato interamente grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’iniziativa prevede l’erogazione di circa 348 ore complessive di formazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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