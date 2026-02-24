Le opportunità del digitale | Partire da capitale umano e formazione adeguata

Il rapido sviluppo delle tecnologie digitali ha trasformato il settore manifatturiero delle imprese artigianali di Confartigianato Emilia-Romagna, causato dalla crescente domanda di innovazione. Le aziende puntano su formazione mirata e capitale umano qualificato per competere sul mercato globale. Questa evoluzione spinge le imprese a investire in corsi specializzati e aggiornamenti continui. La sfida principale resta rafforzare le competenze dei lavoratori per affrontare le nuove sfide tecnologiche.

Settore molto dinamico quello manifatturiero delle imprese artigianali socie di Confartigianato Emilia-Romagna. " Innovazione e digitalizzazione, formazione ed export sono gli ambiti in cui investono di più per essere al passo con le esigenze delle grandi marchi del packaging regionale e anche nazionale", parola di Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna. Digitale. Come si muovono le vostre imprese artigiane? "Già nel 2024, il 66,8% delle imprese emiliano-romagnole ha investito almeno in un ambito digitale, tra adozione delle tecnologie, integrazione delle stesse nell’ambito del proprio modello organizzativo e sviluppo di nuove soluzioni di business basate sul digitale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

