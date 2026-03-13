Sarà un cartellone estivo da record per Montesilvano | oltre 600 le proposte e altri big avanti fino a metà settembre

Montesilvano si prepara a vivere un’estate ricca di eventi con oltre 600 proposte già presentate al Comune, tra concerti di artisti di fama e iniziative di vario genere. La programmazione si estende fino a metà settembre, coinvolgendo diversi artisti e coinvolgendo un pubblico numeroso. Oltre ai concerti di Jovanotti e dei Negramaro, sono previste numerose altre attività che comporranno un cartellone estivo di grande entità.

Un vero e proprio boom di proposte quello arrivato all'assessorato agli Eventi su cui ora si dovrà fare una cernita. Tante riconferme, e grandi concerti come quello di Jovanotti e Negramaro, ma anche cultura, divertimento per bambini e tante novità in programma. De Martinis: "Sarà indimenticabile, non vediamo l'ora di annunicare tutti i nomi" Per Montesilvano sarà un’estate da record sul fronte eventi. Ci sono i grandi appuntamenti già annunciati, come i concerti di Jovanotti e i Negramaro, ma ci sono anche tantissime altre proposte da valutare:, già 600 quelle arrivate in Comune e che permetteranno di completare un cartellone che si prolungherà fino a metà settembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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