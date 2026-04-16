Il colpo impossibile di Musetti | Oh mio Dio! urla il telecronista

Durante un match di tennis, un tennista italiano ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dopo aver vinto in due set contro un avversario francese. La partita si è conclusa con risultati di 6-3 e 6-4, durata un’ora e 41 minuti. Un momento particolare ha attirato l’attenzione dei commentatori, che hanno esclamato entusiasti per un colpo particolarmente spettacolare del giocatore.

Il tennista italiano ha vinto in due set e s'è qualificato ai quarti di finale. Battuto il francese (6-3, 6-4) in 1 ora e 41 minuti. Con il ritiro di Alcaraz adesso è il favorito per la conquista del titolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il telecronista lascia Cerundolo senza parole a Miami: “Ti abbraccerei come fossi mio figlio”Dopo la vittoria su Ugo Humbert nei quarti di finale del torneo di Miami, Francisco Cerundolo ha ascoltato in diretta le bellissime parole rivoltegli... Constantini dedica la medaglia alla telecronista, esclusa dai Giochi: “È sempre nel mio cuore”Stefania Constantini ha dedicato la medaglia di bronzo vinta nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 all'amica Angela Romei, che è stata... Panoramica sull’argomento Il colpo impossibile di Musetti: Oh mio Dio! urla il telecronistaLorenzo Musetti ha vinto e offerto spettacolo. Ai quarti del torneo Atp 500 di Barcellona ci arriva dopo aver battuto in due set (6-3, 6-4) e in 1 ora e 41 minuti Corentin Moutet. Il francese nulla ha ... fanpage.it LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 17.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it