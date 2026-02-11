Constantini dedica la medaglia alla telecronista esclusa dai Giochi | È sempre nel mio cuore

Stefania Constantini ha dedicato la medaglia di bronzo nel curling a Angela Romei, la telecronista esclusa dai Giochi di Milano Cortina 2026. La campionessa ha detto che l’amica è sempre nel suo cuore e ha voluto rendere omaggio a chi non è potuta essere presente in pista.

