Tennis tavolo il CSI Morbegno riparte forte | vittoria netta in D1 e primi sorrisi in D2

Il CSI Morbegno riparte alla grande nel campionato di tennis tavolo. La squadra ha conquistato una vittoria netta in D1 e ha iniziato bene anche in D2, portando a casa i primi sorrisi della stagione. Dopo la pausa, i giocatori si sono presentati determinati e pronti a fare bene.

Riprende nel migliore dei modi il Campionato FITET Lombardia a squadre per il GS CSI Morbegno, tornato in campo dopo la pausa con la prima giornata del girone di ritorno. Tra conferme, battaglie punto a punto e segnali di crescita, i "diavoli rossi" continuano a essere protagonisti nei vari campionati.

