Tennis | da lunedì e fino all’8 marzo Quattrocento atleti in arrivo per i campionati italiani veterani al circolo Baratoff

Il Circolo tennis Baratoff accoglie da lunedì 23 febbraio a 8 marzo oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi negli ottavi campionati italiani veterani indoor. La competizione porta in campo giocatori di diverse età, molti dei quali si preparano da mesi per questa occasione. Gli appassionati di tennis potranno assistere a partite intense e ricche di emozioni, in un ambiente che si anima con l’energia dei partecipanti.

Il Circolo tennis Baratoff ospita da lunedì 23 febbraio all’8 marzo l’ottava edizione dei campionati veterani indoor di tennis. Un ritorno alle origini per questa manifestazione: il circolo Baratoff infatti aveva organizzato la prima storica edizione nel 2019. Parteciperanno alla manifestazione atleti di spicco come Luca Serena (over 45), Mattia Mannocci (over 35) e per le donne Michaela Uhnakova (ex Wta gareggerà per le over 50) e Alice Botta (over 40). I campionati nazionali sono stati realizzati anche grazie al contributo di diverse aziende. Main sponsor è Paolo Mariani, consulente finanziario di Banca Mediolanum, quindi hanno collaborato Firsystem, Centrauto, Benedetti costruzioni, Aster cucine, Cmt orange tools e Comis, con il supporto del comitato regionale della Fit Marche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Terni, campionati italiani Rowing: oltre quattrocento atleti protagonisti GALLERIA FOTOGRAFICA

Lama Mocogno, alle Piane oltre 300 atleti da tutta Italia per i Campionati Italiani Sci Fondo U18/U20 e la Coppa Italia 2026L’evento Sportivo delle Piane di Mocogno riunisce oltre 300 atleti italiani per i Campionati Italiani Sci di Fondo U18U20 e la Coppa Italia 2026, confermando la rilevanza della località come meta storica di sci nordico in provincia di Modena.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.