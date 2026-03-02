Il settore dell’export italiano vede come protagonisti principali moda, design, cibo e arredi. Un report del Centro studi di Confindustria intitolato

IL CUORE pulsante dell’export italiano non è semplicemente l’arci citato Made in Italy, ma un comparto peculiare dei prodotti italiani che un report del Centro studi di Confindustria (’Esportare la Dolce vita’) inquadra come il “ Bello e ben fatto “ (BBF in sigla). Un settore sostenuto da tre pilastri della creatività e produzione italiana: la moda, il cibo e l’arredamento di design. A questi va aggiunta la Nautica che negli ultimi anni ha conquistato un primato mondiale, soprattutto nel segmento degli yacht. Ed è esattamente questo il contorno della Dolce vita che l’Italia esporta. Ma lo storytelling non basterebbe se nel mondo non fosse riconosciuto ai BBF un primato in termini di "qualità, design, cura, qualità dei materiali e delle lavorazioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Moda, design, cibo e arredi: il cuore dell’export italiano

