Il Chelsea è ora un vero contendente per gareggiare con il prodigio del Palmeiras Eduardo Conceição

Il Chelsea avrebbe avviato trattative per ingaggiare Eduardo Conceição, giovane talento del Palmeiras. La società inglese sembra puntare a rafforzare la propria rosa con uno dei più promettenti giocatori emergenti del calcio sudamericano. La notizia arriva dopo che il club ha intensificato il suo interesse verso giovani di alto livello, in un tentativo di consolidare la propria competitività a livello internazionale.

Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Chelsea è entrato nella battaglia ad alto rischio per ingaggiare l’ultimo prodigio del Palmeiras, Eduardo Conceicao, mentre il club continua il suo aggressivo reclutamento dei talenti adolescenti più d’élite del mondo. L’ala 16enne è diventata oggetto di un’intensa guerra di trasferimenti, con il Times che riporta che il Chelsea è ora in lizza con Manchester City, Barcellona e PSG per la sua firma. Conceicao, un punto di riferimento della nazionale brasiliana Under 17, è considerato uno dei prospetti più entusiasmanti emersi dal Sud America dopo il suo ex compagno di squadra Endrick. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Chelsea deve affrontare una forte concorrenza Eduardo Conceicao.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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