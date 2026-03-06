La Juve ritrova Iling-Junior l' ex bimbo prodigio del Chelsea sacrificato per Douglas Luiz

La Juventus ha reintegrato Iling-Junior, l’esterno che aveva lasciato il Chelsea nel 2020. Il giocatore, già presente nelle nazionali giovanili inglesi, è stato riporta alla squadra dopo aver avuto un passato di promesse e cambi di club. La sua carriera aveva subito diverse tappe, tra cui il trasferimento in Italia, e ora si prepara a tornare in campo con i bianconeri.

Da promessa a meteora il passo è breve, da promessa a campione è molto più lungo e la via di mezzo è probabilmente quella di Samuel Iling-Junior, pronto a tornare all'Allianz Stadium da avversario dopo i quattro anni vissuti in bianconero tra Primavera, Next Gen e Prima Squadra. Ex enfant prodige del Chelsea e della nazionale inglese, ha salutato la Continassa nell'estate del 2024 quando il club ha deciso di sacrificare diversi prodotti del settore giovanile per finanziare la ricca campagna acquisti e sabato, in maglia Pisa, respirerà di nuovo l'aria della Signora con cui avrebbe forse sperato in un epilogo diverso. Iling-Junior è della generazione dei Jamal Musiala e dei Jude Bellingham, con loro ha condiviso le prime tappe nelle nazionali giovanili dell'Inghilterra.