L’Inghilterra rischia di perdere uno dei suoi giovani talenti prima della partenza per la Coppa del Mondo 2026. Secondo fonti britanniche, l’Austria sta cercando di convincere un promettente calciatore inglese di alto livello a cambiare nazionalità. La decisione potrebbe influenzare le scelte della nazionale inglese in vista dei prossimi impegni internazionali.

Sito inglese: L’Austria sta lavorando per convincere un giovane inglese di alto livello a cambiare la sua fedeltà nazionale prima della Coppa del Mondo. Il 22enne ex prodigio inglese, che ha giocato a vari livelli giovanili per gli Young Lions, può anche rappresentare Nigeria, Francia e Austria. Secondo un rapporto della Bild, la federazione austriaca starebbe mettendo a punto un accordo che potrebbe vedere il giovane giocare per l’Austria, il che aumenterebbe notevolmente le sue possibilità di partecipare ai Mondiali. Potrebbe piacerti L’Austria tenta di convincere l’ex stella del Chelsea a cambiare bandiera nazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Inghilterra perderà l’ex prodigio del Chelsea contro la nazione rivale prima della Coppa del Mondo 2026

