Marco Lollobrigida è diventato il nuovo direttore ad interim di Rai Sport dopo che Paolo Petrecca si è dimesso. La decisione è stata presa dalla Rai per garantire continuità, dato che Lollobrigida era già vice e conosce bene la struttura. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’emittente, che cerca di migliorare la copertura sportiva. Lollobrigida assumerà il ruolo fino a nuove nomine ufficiali, mentre si prepara a gestire le prossime competizioni sportive in arrivo.

Dopo le dimissioni di Paolo Petrecca da direttore di Rai Sport, l’incarico passa temporaneamente al suo vice Marco Lollobrigida. Giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo, quest’ultimo lavora nella tivù pubblica dal 2001 e, nel corso della sua carriera, ha raccontato diverse olimpiadi e campionati di calcio. Ha condotto trasmissioni storiche come La Domenica Sportiva e 90° minuto. Nato a Roma nel 1971, Lollobrigida ha cominciato a 21 anni a lavorare per l’emittente regionale Rete Oro, per poi arrivare in Rai nel 2001. Come conduttore e telecronista ha seguito cinque Olimpiadi, quattro Campionati mondiali di calcio, tre Campionati europei di calcio e per quattro anni ha condotto, su Radio 2, Campioni del Mondo, programma dedicato al calcio e agli sport olimpici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Marco Lollobrigida, chi è il nuovo direttore ad interim di Rai Sport

