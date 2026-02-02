Chi e? il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo a Audero | la ricostruzione di ciò che è accaduto

Questa mattina, si è scoperto l’identità del tifoso nerazzurro che ha lanciato il petardo contro Audero durante la partita. Era appena iniziato il secondo tempo, quando dal settore ospiti è partito un forte boato e un oggetto è volato in campo, colpendo il portiere avversario. La scena ha creato scompiglio tra i giocatori e i tifosi presenti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’autore dell’atto.

Chi e? il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo a Audero. Il secondo tempo era iniziato da poco più di tre minuti quando dagli spalti arriva un boato assordante. Dalla curva dell’Inter parte il lancio di un petardo che esplode a pochi metri da Emil Audero, oggi portiere della Cremonese ed ex nerazzurro. Il rumore è violentissimo: Audero cade a terra, stordito, mentre lo stadio resta col fiato sospeso. In campo accorrono immediatamente Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, che si sincerano delle condizioni dell’ex compagno, scusandosi con lui e mostrando tutta la loro indignazione verso il gesto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

