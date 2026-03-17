Caso Pellegrini il GUP dispone il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona | l’accusa è quella di diffamazione! La ricostruzione della vicenda

Il GUP del Tribunale di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione. La decisione segue un procedimento legale che coinvolge l’ex agente e personaggio pubblico, mentre la vicenda è stata ricostruita e confermata dall’ANSA. La fase processuale ora prevede l’avvio del dibattimento davanti alla corte.

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