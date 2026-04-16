Castrocielo scoperti a interrare 50 bancali di mascherine FFP2 scadute Tre persone denunciate

Nel comune di Castrocielo, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino hanno scoperto una discarica abusiva di circa 50 bancali di mascherine FFP2 scadute, interrate in un ex sito industriale. Durante un intervento nelle ultime ore, sono stati denunciati tre uomini di 67, 35 e 58 anni, con l'accusa di concorso in reato ambientale. La scoperta si inserisce in un’operazione di controllo nel territorio.

Una discarica abusiva di dispositivi sanitari nel cuore di un ex sito industriale. È quanto hanno scoperto i militari della Stazione Carabinieri di Aquino, che nelle ultime ore hanno deferito all'Autorità Giudiziaria tre uomini — rispettivamente di 67, 35 e 58 anni — con l'accusa di concorso in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Realizzano strada all’interno di uliveti: denunciate tre personeTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Altra serata di controlli a tappeto a Veronetta: tre persone denunciateUn’altra operazione interforze ad “Alto Impatto” è stata messa in campo nella serata di lunedì nel quartiere di Veronetta.