Salerno a fuoco il deposito delle mascherine anti-Covid accanto al teatro Ghirelli

Questa sera a Salerno un incendio ha distrutto un deposito di mascherine anti-Covid vicino al teatro Ghirelli, nel Parco dell’Irno. Le fiamme hanno preso rapidamente, creando scompiglio e paura tra i residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna notizia di feriti, ma l’intervento è ancora in corso.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando buona parte del locale e generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza Attimi di paura questa sera a Salerno, dove un incendio è divampato all’interno del deposito situato accanto al teatro Ghirelli, nel Parco dell’Irno. All’interno della struttura erano accatastate mascherine destinate alle scuole dell’intera provincia durante il periodo dell’emergenza Covid. Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando buona parte del locale e generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Teatro Ghirelli "Le mascherine non erano false". Covid, assolti due imprenditori Covid, Oms: “mai raccomandato l’obbligo di vaccini, mascherine e lockdown” L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non ha mai raccomandato l’obbligo di vaccini, mascherine o lockdown durante la pandemia di Covid-19. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Salerno Teatro Ghirelli Argomenti discussi: Baronissi, incendio in un locale adibito a deposito di materiale edile; Maltempo, intervento dei vigili del fuoco in via San Leonardo a Salerno; Auto elettrica a fuoco in un garage, due persone salvate dal balcone; Tangenziale di Salerno, maxi incidente: tre auto coinvolte, una prende fuoco. Salerno, a fuoco il deposito delle mascherine anti-Covid accanto al teatro GhirelliLe fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando buona parte del locale e generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza ... salernotoday.it Incendio al Parco dell'Irno, mascherine a fuoco nei locali dell'ex FornaceVa a fuoco uno dei locali dell’ex fornace del Parco dell’Irno nel cuore della città di Salerno. Momenti concitati nella zona dove ... msn.com Salerno, auto in fiamme in via De Renzi: intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri - facebook.com facebook #Salerno, #incendio nella discoteca di #Pontecagnano: vigili del fuoco in azione x.com

