Jorginho fa chiarezza sul caso Chappell Roan | È stato un malinteso

Il calciatore ha spiegato che il contatto con la cantante è stato interpretato come un malinteso e che non ci sono altre implicazioni. Dopo aver affrontato la questione, ha deciso di chiarire la situazione pubblicamente. La vicenda si è sviluppata nei giorni scorsi e ha coinvolto diverse conversazioni tra le parti. Al momento, non sono stati aggiunti ulteriori dettagli o sviluppi ufficiali sulla vicenda.

Poche settimane dopo aver fatto polemica via social, chiamando in causa la popstar Chappell Roan per il trattamento riservato da una persona del suo staff alla figlia undicenne Ada Law e alla moglie Catherine Harding, l'ex centrocampista della Nazionale italiana Jorginho ha deciso di mettere un punto alla vicenda. In queste ore, sempre via Instagram, il 34enne ha ridimensionato l'accaduto, dicendosi dispiaciuto per l'impatto che le sue parole hanno avuto sulla cantante. "Voglio dare un aggiornamento su quanto accaduto durante il fine settimana del Lollapalooza, visto che abbiamo visto e sentito molto durante le ultime...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jorginho fa chiarezza sul caso Chappell Roan: "È stato un malinteso" Il duro sfogo di Jorginho sui social contro Chappell RoanIl multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco, come dimostra la querelle tra Jorginho e Chappell Roan. Jorginho attacca la popstar Chappell Roan: “Hai fatto piangere mia figlia"Polemica via social per l'ex centrocampista della Nazionale italiana Jorginho, oggi al Flamengo dopo due anni all'Arsenal. Saturday Vibes- Chappell Roan - facebook.com facebook