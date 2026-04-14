Jorginho fa dietrofront sul caso Chappell Roan | È stato un malinteso

Jorginho ha cambiato versione riguardo alla vicenda con Chappell Roan, dichiarando che si è trattato di un malinteso. In precedenza, aveva accusato pubblicamente l'artista di aver inviato determinati messaggi. La situazione ha generato attenzione sui social e tra i media, con l'interessato che ora smentisce le accuse e chiarisce i fatti. La vicenda si è sviluppata nell'arco di pochi giorni, suscitando diverse reazioni tra il pubblico.

Meglio tardi che mai. Dopo aver attaccato pubblicamente Chappell Roan, accusandola di aver mandato una delle sue guardie di sicurezza a “scacciare” la moglie Catherine Harding e Ava Law, la figliastra undicenne (nata dalla relazione della donna con Jude Law ), ree di aver provato ad avvicinarla, Jorginho ha fatto marcia indietro sull’incidente, chiarendo via social l’accaduto. “Ho rilasciato la mia prima dichiarazione sull’onda dell’emozione, dopo aver saputo che mia figlia e mia moglie erano state avvicinate in modo intimidatorio da una guardia di sicurezza adulta”, ha scritto il calciatore su Instagram. “Ho reagito come farebbe qualsiasi padre.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jorginho fa dietrofront sul caso Chappell Roan: «È stato un malinteso» Jorginho fa chiarezza sul caso Chappell Roan: "È stato un malinteso"Poche settimane dopo aver fatto polemica via social, chiamando in causa la popstar Chappell Roan per il trattamento riservato da una persona del suo... Il duro sfogo di Jorginho sui social contro Chappell RoanIl multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco, come dimostra la querelle tra Jorginho e Chappell Roan. Jorginho fa dietrofront sul caso Chappell Roan: «È stato un malinteso»Meglio tardi che mai. Dopo aver attaccato pubblicamente Chappell Roan, accusandola di aver mandato ... msn.com Jorginho attacca la cantante Chappell Roan: Hai fatto piangere mia figlia. Era molto scossaUna stella del calcio contro una popstar della musica internazionale. È quanto accaduto al margine del Loolapalooza Fesrival Brasile 2026 con l'ex Napoli, Chelsea, Arsenal e oggi al Flamengo, Jorginho ... fanpage.it