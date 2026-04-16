Il borgo dove è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino è Castiglione dei Pepoli

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio sta conquistando gli italiani grazie ai suoi paesaggi mozzafiato sull'Appennino emiliano: in particolare, Castiglione dei Pepoli è considerata la perla segreta della regione, tra palazzi storici e una natura incredibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici.

Uno sbirro in Appennino, anticipazioni stasera prima puntata: la trama dei due episodi; al via la fiction con Claudio Bisio"Delitto o pregiudizio?" e "I segreti del pozzo" sono i primi due episodi della nuova fiction di Rai 1 "Uno sbirro in Appennino" “Uno sbirro in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Benvenuti a Muntagò: al via Uno sbirro in Appennino; Location di Uno sbirro in Appennino con Bisio: dov'è Muntagò; Dove è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino ambientata nel paese immaginario di Muntagò; Dov’è girato ‘Uno Sbirro in Appennino’.

appennino il borgo dove èUno sbirro in Appennino, dove è stata girata la serie: le locationLa nuova fiction con Claudio Bisio Uno sbirro in Appennino, al via su Rai 1 il 9 aprile 2026, fa di un luogo - menzionato nel titolo - un vero protagonista. Il racconto trova la sua identità proprio ... today.it

appennino il borgo dove èUno sbirro in Appennino, Claudio Bisio: Non è la prima volta che faccio il poliziotto. Instagram? Ecco cosa mi mostra l’algoritmoL'attore presenta in radio 'Uno sbirro in Appennino' - serie tv in cui interpreta il protagonista, in onda su Rai 1 - e parla anche di vita privata e video social ... deejay.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.