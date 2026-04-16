Il borgo dove è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino è Castiglione dei Pepoli

Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio sta conquistando gli italiani grazie ai suoi paesaggi mozzafiato sull'Appennino emiliano: in particolare, Castiglione dei Pepoli è considerata la perla segreta della regione, tra palazzi storici e una natura incredibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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