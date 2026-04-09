La nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici. La storia del commissario Vasco Benassi prende vita in un borgo montano che sembra uscito da una cartolina, ma che in realtà esiste davvero. La produzione ha scelto luoghi autentici, lontani dai set costruiti, per dare alla serie un’atmosfera genuina e profondamente italiana. Ed è proprio questo elemento a rendere la fiction ancora più affascinante. A questo punto è naturale chiedersi: dove è stata girata Uno Sbirro in Appennino? Perché la produzione ha scelto proprio l’Appennino emiliano? E quali borghi hanno fatto da sfondo alle avventure del commissario Benassi? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio Bisio

Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...

Uno sbirro in Appenino, le location in Emilia-Romagna della serie tv Rai con Claudio BisioIl 9 aprile debutta su Rai 1 Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio: dalla Bologna dei portici ai borghi dell’Appennino emiliano fino al Lazio, le...

Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino.

Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioArriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, noto pe ... tg24.sky.it

Location Uno sbirro in Appennino, dove è stata girata la nuova fiction di Rai1 | Fusione tra città e naturaDove è stata girata Uno sbirro in Appennino, location della fiction di Rai1 al via dal 9 aprile 2026 in prima serata. ilsussidiario.net

RaiAccessibilità. . #ClaudioBisio è il protagonista di "Uno sbirro in Appennino", la nuova serie sullo scaltro commissario Vasco Benassi, in onda da domani sera su Rai1. Guido Barlozzetti l'ha intervistato insieme ad altri membri del cast. Per scoprire altri conte - facebook.com facebook

Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction Rai con Claudio Bisio. #unosbirroinappennino x.com