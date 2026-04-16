Il Bologna Children’s Book Fair 2026 è stato un successo | FOTO

Si è conclusa la 63esima edizione del Bologna Children’s Book Fair 2026, una delle fiere più rilevanti a livello internazionale nel settore dell’editoria per bambini e ragazzi. La manifestazione si è svolta nel centro fieristico della città e ha visto la partecipazione di editori, autori e professionisti provenienti da diversi paesi. Durante l’evento sono stati presentati nuovi libri, si sono svolti incontri e conferenze dedicate al mondo dell’editoria infantile.

Si è chiusa la 63esima edizione del Bologna Children’s Book Fair 2026, una tra le più importanti fiere al mondo per quanto riguarda l’editoria per bambini e ragazzi. La kermesse è iniziata lo scorso 13 aprile e si è chiusa oggi, 16 aprile, con un evento speciale che ha visto la partecipazione del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Archív: Jméno rže – Umberto Eco – AudioPíbh CZ Notizie correlate 10 libri per bambini tra le novità del Bologna Children's Book Fair 2026Ecco 10 nuovi titoli presentati alla fiera, più una (o meglio tre) bonus track finali. I dolci segreti della Bologna Children’s Book FairBologna, 11 aprile 2026 – La Bologna Children’s Book Fair, fiera dedicata all’editoria per l’infanzia, ogni anno porta sotto le Due Torri il cuore di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bologna Children's Book Fair, i 10 nuovi libri da non perdere; Gli eventi ‘off’ da non perdere a Bologna per Fiera dei libri per i bambini 2026; Children’s Book Fair 2026, Marie Neurath, graphic designer e i felici duecento anni di Collodi; Bologna si prepara al grande festival di editoria per l’infanzia. Parla la direttrice. Bologna Children's Book Fair 2026 dal 13 aprile: date, programma ed eventiTorna l'appuntamento per l’editoria per bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Per l'edizione 2026 sono circa 1503 da 90 Paesi e regioni del mondo. Il Paese Ospite d’Onore di quest'anno è la Norvegia ... tg24.sky.it Si chiude oggi, 16 aprile, l'edizione 2026 di BolognaSi è chiusa oggi, 16 aprile 2026, la 63ª Bologna Children's Book Fair (BCBF), nella cornice di un Caffé Illustratori affollato per l'incontro di Alessandro Barbero, che ha concluso questa ... virgilio.it L’illustratore espone alla Bologna Children’s Book Fair 30 tavole sul tema della guerra tra l’Ucraina e Gaza per testimoniare la violenza e lo sconcerto facebook A large and young audience turned out for the workshop featuring Dutch children’s book authors and illustrators at Europe’s renowned Bologna Children’s Book Fair, Karst-Janneke Rogaar won today a special mention Bologna Ragazzi Award. x.com