La Bologna Children’s Book Fair si svolge ogni anno sotto le Due Torri, attirando professionisti dell’editoria per l’infanzia provenienti da più di 90 paesi. Quest’anno l’evento ha registrato la partecipazione di oltre 1500 espositori, tra case editrici, illustratori e scrittori. La fiera rappresenta un punto di riferimento internazionale per il settore, offrendo uno spazio di incontro e scambio tra i diversi attori coinvolti nel mondo dell’editoria per i più giovani.

Bologna, 11 aprile 2026 – La Bologna Children’s Book Fair, fiera dedicata all’editoria per l’infanzia, ogni anno porta sotto le Due Torri il cuore di questo mondo, con addetti ai lavori tra case editrici, illustratori, scrittori (quest’anno oltre 1500 espositori da oltre 90 paesi). È da sempre una manifestazione solo per operatori professionali e quindi non aperta al pubblico, anche se sarebbe il sogno di tanti lettrici e lettori, grandi e piccoli, poter varcare quella soglia magica che permette di entrare tra le pagine di splendidi volumi. La Fiera torna in città da lunedì 13 a giovedì 16 aprile e abbiamo invitato a raccontarci questo universo, Elena Pasoli, direttrice artistica che da oltre vent’anni è anima della kermesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I dolci segreti della Bologna Children’s Book Fair

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