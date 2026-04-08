10 libri per bambini tra le novità del Bologna Children' s Book Fair 2026

Si è aperta la 63ª edizione della Bologna Children's Book Fair, una delle principali fiere dedicate ai libri per bambini. Quest'anno, tra le novità presentate, ci sono dieci nuovi titoli che spaziano tra fiabe rivisitate, avventure surreali e storie che affrontano il tema della sorellanza. L'evento si svolge ogni anno e si concentra sulla pubblicazione e promozione di testi rivolti ai più giovani.

Ecco 10 nuovi titoli presentati alla fiera, più una (o meglio tre) bonus track finali. Il ponte di Eva Lindström (Camelozampa, pagg. 32; trad. Laura Cangemi) Il ponte, un bestseller internazionale tradotto in 11 lingue, è il terzo albo che arriva in Italia dell'autrice svedese vincitrice dell'ALMA 2022 (il prestigioso Astrid Lindgren Memorial Award). In un mondo sghembo e metafisico, un maialino trova chiuso il ponte che porta a nord e viene ospitato da una coppia di lupi gentili, in un'attesa enigmatica che spiazza con la sua ingenuità. Lo stile unico di Lindström, naif e surreale, cattura l'essenza dell'infanzia nordica, dove i bambini abitano la complessità senza schemi rigidi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 10 libri per bambini tra le novità del Bologna Children's Book Fair 2026 63ª Bologna Children’S Book Fair: la fiera, gli illustratori, le mostre e i 200 anni di CollodiDa sei edizioni Bologna presenta infatti anche BolognaBookPlus (BBPlus), dedicata all’editoria generalista e realizzata in collaborazione con... Taglio del nastro per le prime due casette dei libri dedicate al book-crossingIl comune di San Nicola la Strada inaugura le prime due “Casette dei Libri” dedicate al Book Crossing, un’iniziativa volta a promuovere la lettura,... L'UOMO DIETRO I VOLTI DELLA TV: la vera storia di Gianni Sparacia | PROVINCIALI ep.8 Temi più discussi: Nuovi libri per bambini e bambine consigliati: la guida 2026; BOOM! Crescere nei libri: il programma dell'edizione 2026; La fantasia fa Boom! a Bologna: torna la manifestazione di libri e illustrazione per l’infanzia; 63ª BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR. 63ª Bologna Children’s Book FairÈ l’edizione numero 63 di Bologna Children’s Book Fair (BCBF) quella in programma nei padiglioni di BolognaFiere d al 13 al 16 aprile 2026 : sessantatre anni di impegno nello scouting e nella promozio ... sassuolo2000.it BOOM! Crescere nei libri 2026, a Bologna dell’8 aprile al 31 maggioAl via dall’8 aprile la nona edizione del più importante festival nazionale dedicato ai libri e all’illustrazione per l’infanzia, ai bambini e alle bambine. BOOM! Crescere nei libri torna ad animare B ... sassuolo2000.it Vi aspettiamo alla Bologna Children's Book Fair dal 13 al 16 aprile Hall 30 Stand B/1 Illustrazione di Veronica Ruffato da "L'uomo eterno" di Acanio Celestini, ZOOlibri. - facebook.com facebook