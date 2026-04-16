Il biathlon ha rappresentato per Dorothea Wierer più di una semplice disciplina sportiva, diventando una vera scuola di vita. In un’intervista, la campionessa italiana racconta come, anche nei momenti di massimo successo, non si sia mai sentita davvero la migliore. La sua esperienza si intreccia con anni di competizioni e vittorie, offrendo uno sguardo diretto sulla sua carriera senza filtri o giudizi.

«Nemmeno quando ero la più forte, ho mai realizzato di esserlo», mi dice Dorothea Wierer, una delle leggende del biathlon italiano. Una carriera fatta di medaglie e trionfi, ma anche di lacrime ed emozioni, come quella passerella finale che si è presa ad Anterselva. È proprio ad Anterselva, d'altra parte, che la sua carriera è iniziata: un cerchio perfetto come quello olimpico, che è stato anche il palcoscenico su cui è riuscita a dire addio alle gare nonostante fino a un paio di anni fa non fosse nemmeno convinta di arrivarci, a Milano – Cortina 2026. La consapevolezza che fosse arrivato il momento di dire basta è arrivata con un argento nella staffetta mista.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il biathlon è stata una scuola di vita, intervista a Dorothea Wierer

LISA VITTOZZI: come crescere in famiglia per diventare una stella del BIATHLON | RADICI

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