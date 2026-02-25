Dorothea Wierer è stata l’Ultima Diva del Biathlon? Carisma e personalità senza pari ora lo sport è più povero e banale

Dorothea Wierer si è ritirata dall’attività agonistica. Quel momento più volte ipotizzato sin dal 2020 è alfine inevitabilmente giunto. Prima o poi, la sudtirolese avrebbe dovuto appendere sci e carabina al chiodo. Era ovvio. Quantomeno, i fatidici titoli di coda sulla sua carriera sono comparsi molto più tardi di qualsiasi previsione iniziale, permettendo a lei e ai suoi tifosi di godersi un film lunghissimo. Chi scrive ha la fortuna di conoscere Massimiliano Ambesi da quasi un ventennio. Al contempo, ha (ancora) il dono della memoria d’acciaio; pertanto, finché madre natura fa funzionare i neuroni a dovere, è bene sfruttarli il più possibile. Come Wierer ha fatto con il suo talento per il biathlon. Nel 2008, poche settimane dopo il successo di Dorothea nell’individuale youth dei Mondiali di Ruhpolding, ebbi uno scambio di battute con Max. All’epoca, via email. Alla mia domanda: “Cosa pensi possa diventare Wierer?”, la risposta fu concettualmente quella che segue. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: ultima gara in Coppa del Mondo per Dorothea WiererBenvenuti alla diretta della mass start femminile di Nove Mesto, ultima gara di Coppa del Mondo 2025-2026.

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Dorothea Wierer scivola in seconda posizione

Temi più discussi: Dorothea Wierer: il ritiro nella sua Anterselva alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Biathlon; Dorothea Wierer, le parole dopo il ritiro alle Olimpiadi: È stata la mia ultima gara, forse tornerò solo per fare il tifo. Sanremo? Non mi hanno invitata; Wierer, si chiude un’era. Grazie Dorothea, grazie regina del biathlon; Ho imparato quali sono i miei limiti, i miei pregi, i miei difetti: il commovente saluto di….

Dorothea Wierer è stata l’Ultima Diva del Biathlon? Carisma e personalità senza pari, ora lo sport è più povero e banaleDorothea Wierer si è ritirata dall’attività agonistica. Quel momento più volte ipotizzato sin dal 2020 è alfine inevitabilmente giunto. Prima o poi, la ... oasport.it

Il messaggio d’addio di Dorothea Wierer al biathlon: Ho imparato quali sono i miei pregi e difettiLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono già parte dell'album dei ricordi e tra le fotografie più emozionanti c'è quella di Anterselva. Sotto ... oasport.it

Sinner e il messaggio a Dorothea Wierer dopo Milano-Cortina: «Che carriera, complimenti» - facebook.com facebook

Dorothea #Wierer lascia il biathlon, #Sinner: "Che carriera, complimenti" #SkySport x.com