Niente medaglia nell' utimo valzer sulla neve per Dorothea Wierer ma chiude una carriera stratosferica Doppietta francese nel biathlon

Dorothea Wierer termina la sua carriera senza medaglie nell’ultimo appuntamento sulla neve, ma si congeda con risultati straordinari. Durante la mass start di 12,5 km a Anterselva, ha dimostrato tenacia, piazzandosi quinta, nonostante le difficoltà. La gara si è conclusa con una doppietta francese, lasciando spazio a emozioni intense tra gli appassionati di biathlon. La sua presenza ha attirato numerosi tifosi tra le tribune.

Una stoica Dorothea Wierer è quinta nella mass start 12.5 km di Anterselva valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La 35enne di Brunico, all'ultima gara della carriera, mette insieme una grande prova sugli sci e manca le medaglie per una manciata di secondi. Doppietta francese con Oceane Michelon (37'18"1) oro davanti a Julia Simon (+6"6). Terzo posto a sorpresa per la ceca Tereza Vobornikova (+7"4). Quarta la svedese Anna Magnusson (+26"6) davanti a Wierer, staccata di 30 secondi da Michelon. Quattro errori al tiro per Lisa Vittozzi, che termina 18esima a 1'43"5 dalla vetta.