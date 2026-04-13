Bayern Monaco-Real Madrid Champions League 15-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Bavaresi ancora vincenti?

Martedì sera alle 21:00 si gioca la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid all’Allianz Arena. Dopo aver già subito alcune eliminazioni nelle competizioni nazionali, il Real Madrid si trova ora di fronte a una sfida difficile in Europa, dove dovrà vincere per proseguire il cammino nel torneo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili per questa sfida cruciale.

La stagione del Real Madrid rischia seriamente di spegnersi mercoledì notte all’Allianz Arena: la squadra di Arbeloa è stata eliminata presto in Copa del Rey, in campionato è ormai molto staccata dal Barcellona e in Champions League serve appunto un’impresa in Baviera. Il Bayern Monaco è la squadra più in forma e forse più forte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Real Madrid (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi ancora vincenti? Bayern Monaco-Real Madrid (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Bivio decisivo per i BlancosLa stagione del Real Madrid rischia seriamente di spegnersi mercoledì notte all’Allianz Arena: la squadra di Arbeloa è stata eliminata presto in Copa...