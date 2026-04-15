Bayern Monaco-Real Madrid Champions League 15-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici Bavaresi ancora vincenti?

Da infobetting.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera, alle 21:00, si disputa la partita tra Bayern Monaco e Real Madrid valida per i quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i convocati sono noti, mentre le quote e i pronostici sono in corso di aggiornamento. La squadra spagnola, dopo un’eliminazione anticipata in Copa del Rey e un campionato distante dalla vetta, si gioca la stagione in Baviera, dove affronterà i bavaresi ancora in corsa in tutte le competizioni.

La stagione del Real Madrid rischia seriamente di spegnersi mercoledì notte all’Allianz Arena: la squadra di Arbeloa è stata eliminata presto in Copa del Rey, in campionato è ormai molto staccata dal Barcellona e in Champions League serve appunto un’impresa in Baviera. Il Bayern Monaco è la squadra più in forma e forse più forte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Bayern Monaco-Real Madrid (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Bavaresi ancora vincenti?

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