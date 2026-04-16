Il Bayern minaccia il ‘Madrid dei record’

Il Bayern Monaco ha stabilito un nuovo record di gol segnati in una stagione di Bundesliga, superando le precedenti cifre stabilite in passato. La squadra si è resa protagonista di una prestazione offensiva notevole, lasciando tutti senza parole. La partita di sabato scorso ha confermato il momento di forma eccezionale del club, che continua a segnare con regolarità e a dominare il campionato tedesco.

2026-04-14 06:44:00 Calcio italiano: IL La stagione del Bayern Monaco spaventa chiunque. Sabato scorso, La squadra bavarese ha superato il record di gol segnati in una stagione in Bundesliga Tedesco. Quelli della Kompany, con la vittoria per 0-5 sul St. Pauli, hanno stabilito il record momentaneo di 105 gol, superiore a 101 del marchio precedente. “Era in vigore da molto tempo: a maggior ragione, Dobbiamo festeggiare il fatto che finalmente l’abbiamo battuto. Quello che mi piace in generale è che la nostra squadra è nota per segnare gol. Fa semplicemente parte del Bayern e della nostra squadra. Penso che i ragazzi possano esserne orgogliosi, anche se ovviamente il lavoro continua “ha detto Kompany dopo la partita contro il St.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Bayern vs Real Madrid 2011/12

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