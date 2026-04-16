Bayern Monaco Real Madrid il successo dei bavaresi raccontato dalla stampa estera | ora c’è il PSG!

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League dopo la vittoria contro il Real Madrid, risultato che ha suscitato ampio interesse sulla stampa internazionale. La squadra tedesca è arrivata alla fase successiva anche con una prestazione non al massimo, ma con determinazione. Ora si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain, che ha superato i quarti di finale. La vittoria del Bayern ha attirato l’attenzione anche sui media stranieri.

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¿Qué JUGADORES del REAL MADRID serían TITULARES en este BAYERN MUNICH

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