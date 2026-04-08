Bayern Monaco Olise incanta contro il Real Madrid e punta al record di Messi | di cosa si tratta

Durante la partita contro il Real Madrid, il giovane talento del Bayern Monaco ha mostrato tutta la sua abilità, lasciando il pubblico e gli esperti senza fiato. Con questa performance, Olise mira a raggiungere un record detenuto da Messi, obiettivo che si aggiunge alle sue recenti prestazioni di alta qualità. La stagione del giocatore si sta rivelando molto positiva, con risultati che attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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