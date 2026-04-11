Su una popolare trasmissione televisiva, i lecca-lecca sono diventati protagonisti di un momento di forte attenzione. La scena è stata trasmessa in diretta, attirando l’interesse del pubblico. La rubrica di Klaus Davi, intitolata

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cash or Trash ) Mille mini-vasetti di profumi di inizio ’900, un modellino di motore a vapore degli anni ’20, vasi portafiori di ceramica Paravicini dei primi anni’70 e soprattutto un distributore automatico a colonna di Chupa Chups dei primi 2000 fanno schizzare la curva dell’Auditel portando Cash or Trash a sfiorare 900mila spettatori e il 5% di share nel preserale del Nove. Raschiare a fondo il barile del vintage e attualizzarlo rappresenta un antidoto ai trend dominanti di questo periodo di crisi e guerre, grazie alla professionalità e all'ironia dei mercanti, del valutatore Alessandro Rosa e del conduttore Paolo Conticini, sempre pronto alla battuta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cash or Trash, i lecca-lecca fanno il botto in tv

Questo lecca-lecca riproduce musica nella tua testa: come funziona il nuovo trend virale sui socialImmagina di addentare un lecca-lecca e all’improvviso sentire la musica esplodere nella tua testa.

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