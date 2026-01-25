Montalbano Elicona svela la sua anima | il documentario che incanta critica e spettatori

Il documentario “Montalbano Elicona – Il Borgo della Bellezza”, prodotto dall’Associazione Banca della Speranza in collaborazione con il Comune di Montalbano Elicona e con il supporto dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, offre uno sguardo autentico sul patrimonio di questo borgo. Attraverso immagini e narrazioni, il film mette in luce l’anima e le caratteristiche distintive di Montalbano Elicona, suscitando interesse sia tra critica che pubblico.

Un crescente entusiasmo accompagna il documentario "Montalbano Elicona – Il Borgo della Bellezza", ideato dall'Associazione Banca della Speranza e realizzato in collaborazione con il Comune di Montalbano Elicona, con il contributo dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e la regia di.

