Iezzo | Ecco chi sceglierei tra Conte e Allegri come ct dell’Italia Manninger? Dispiacere enorme abbiamo perso un professionista esemplare – ESCLUSIVA

Gennaro Iezzo, ex portiere e attuale allenatore, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Calcionews24. Durante l'intervista, ha espresso una preferenza tra due allenatori italiani per la posizione di commissario tecnico della nazionale. Ha anche commentato la perdita di un professionista nel settore, definendola un dispiacere enorme. Le sue dichiarazioni riguardano principalmente temi legati al calcio italiano e alle scelte future per la rappresentativa nazionale.

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