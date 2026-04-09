Amelia, ex portiere, ha commentato la corsa allo scudetto dichiarando che l’Inter si trova in vantaggio e che recuperare sette punti sembra un’impresa difficile. Ha anche espresso il desiderio di vedere alcuni giocatori in Nazionale, senza specificare nomi o motivazioni. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla situazione attuale del campionato e sulla possibilità di un sorpasso.

di Alberto Petrosilli Amelia, ex portiere, è convinto che l’Inter sia ormai involata verso la vittoria dello scudetto. Per la Nazionale Mancini l’ideale. Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Marco Amelia ha parlato così della lotta scudetto: Inter netta favorita per il tricolore. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chi vedi favorita tra Como, Juve e Roma per il quarto posto? Lo scudetto ormai è dell’Inter? « Io credo che la Juventus sia favorita perché comunque il Como dovrà affrontare sia Inter che Napoli. Se poi dovesse fare risultato contro queste due squadre, allora è il Como che meriterebbe di andare in Champions. Per lo scudetto l’Inter è davanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Amelia e la sentenza scudetto: «L’Inter è davanti, recuperare 7 punti è un’impresa. In Nazionale vorrei lui»

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