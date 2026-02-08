L’inverno schiacciasassi dell’Inter che non ha ancora vinto lo scudetto
L’Inter continua a macinare punti e a dominare il campionato italiano, ma il titolo non è ancora in tasca. La squadra di Inzaghi si presenta in forma, senza aver ancora vinto lo scudetto, mentre le concorrenti cercano di restare a galla. La corsa alla vetta resta aperta, e le prossime giornate potrebbero decidere tutto.
C'è uno schiacciasassi che si aggira per il campionato italiano e non può dire di averlo già chiuso solo perché le avversarie, alle spalle, stanno facendo di tutto per tenerlo aperto. La passeggiata a Reggio Emilia contro il Sassuolo impressiona almeno quanto la lettura dello scout della squadra di Chivu dal giorno della sconfitta nel derby dei tanti rimpianti. Era il 23 novembre scorso. Da allora i nerazzurri hanno fatto filotto pressoché completo perché solo il Napoli di Conte è stato capace di uscire dallo scontro con la capolista portandosi a casa un punticino; nelle altre 11 partite della serie non c'è stata storia.
