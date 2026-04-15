Capello rivela sul prossimo ct dell’Italia | Deve sentire dentro il fuoco di risollevare gli azzurri! Conte o Allegri? Ecco cosa penso

In un’intervista rilasciata oggi, l’ex allenatore ha commentato sul futuro commissario tecnico della nazionale italiana, affermando che deve avere la motivazione di risollevare la squadra. Ha anche espresso una preferenza tra i due possibili candidati, senza entrare nei dettagli delle loro caratteristiche. Attualmente, Capello collabora come opinionista con una emittente televisiva e scrive per un quotidiano sportivo. La sua esperienza include la guida di due nazionali, Inghilterra e Russia.

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