Conte o Allegri? La sfida tra i due possibili ct della Nazionale | perfetti per chi non vuole cambiare nulla

Dopo la sconfitta contro la Bosnia, sono emersi i nomi di Conte e Allegri come possibili candidati alla guida della nazionale di calcio. Entrambi sono stati citati come opzioni che non prevedono grandi rivoluzioni, in linea con chi preferisce mantenere le scelte e le certezze già presenti. La discussione sui loro eventuali incarichi si è accesa subito, alimentata dall’interesse di chi cerca una soluzione immediata ai problemi della squadra.

I loro nomi sono saltati fuori un minuto dopo la sconfitta contro la Bosnia, per quell’attrazione un po’ ancestrale che il nostro Paese prova per l’ uomo forte, in grado di risolvere (o nascondere) i problemi nel momento di difficoltà. Allegri si è schermito, Conte addirittura parla quasi già da nuovo ct, dice che se fosse il presidente della Federazione “si prenderebbe in considerazione ”, mentre il patron De Laurentiis spiega che sarebbe generosamente pronto a liberarlo (tradotto: non vede l’ora di liberarsi di lui). In Napoli – Milan, si sono sfidati nello scontro diretto per il secondo posto: novanta minuti di noia, zero occasioni (letteralmente: per la conferma consultare il sito ufficiale della Lega Serie A), ancor meno emozioni, tatticismo agli estremi, ritmi talmente lenti da essere esasperanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte o Allegri? La sfida tra i due possibili ct della Nazionale: perfetti per chi non vuole cambiare nulla Conte CT della Nazionale? La rimonta Scudetto può cambiare tutto: cosa accadrebbeConte commissario tecnico dell’Italia rappresenta l’ipotesi che De Laurentiis vuole evitare a tutti i costi. Ordine non ha dubbi: “Bisogna cancellare Allegri dalla lista dei possibili CT della Nazionale”Franco Ordine si è espresso sulla Nazionale italiana pochi giorni dopo la sconfitta contro la Bosnia. Temi più discussi: Allegri o Conte, si apre la partita per il dopo Gattuso; Italia, serve un big in panchina: il senso in azzurro di Allegri, Conte o Mancini; Gattuso lascia, chi sarà il prossimo Ct dell'Italia? Conte e Allegri i nomi principali; Napoli-Milan, Allegri o Conte ct dell'Italia? Cosa dice il regolamento Figc sul doppio incarico. Chi ha vinto la sfida tra gli allenatori? Marocchi: Conte, perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri noNel post partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky la vittoria del Napoli contro la formazione ... milannews.it Italia ripescata ai Mondiali, Conte sale e Allegri scende dopo Napoli-Milan: la variabile De LaurentiisItalia ripescata ai Mondiali, Conte sale e Allegri scende dopo Napoli-Milan: Antonio lusingato dalle voci, ma c'è la variabile De Laurentiis. Max scartato. sport.virgilio.it Trevisani: "Calendario #Inter pari a quello del Napoli. Solo Conte poteva riaprire il discorso" x.com L'allenatore del Napoli Antonio Conte si gode il successo sul Milan che lo lancia all'inseguimento dell'Inter - facebook.com facebook