Ictus tra numeri costi e sfide | le potenzialità della tecnologia

L’ictus rappresenta una delle principali cause di invalidità in Europa, coinvolgendo un numero significativo di persone ogni anno. Le sfide legate alla diagnosi precoce e al tempestivo intervento sono molteplici e spesso influenzate dalla disponibilità di risorse e tecnologie avanzate. L’obiettivo è assicurare a tutti un accesso rapido alle cure migliori, riducendo così i danni e le conseguenze a lungo termine.

Garantire a ogni persona colpita da ictus in Europa un accesso tempestivo alle migliori cure disponibili. Un obiettivo ambizioso, se si pensa che nei 47 Paesi del Vecchio Continente sono stati circa 1,46 milioni i casi di ictus nel 2025, con un impatto economico stimato in 60 miliardi di euro e una persistente disomogeneità nell’accesso alle cure: stroke unit, trombolisi sistemica, trombectomia meccanica e follow-up strutturato restano distribuiti in modo non uniforme tra i diversi sistemi sanitari nazionali. Ne discutono gli esperti intervenuti a ISA-AII 2026, il Congresso nazionale in corso a Roma che riunisce clinici, ricercatori, decisori di politica sanitaria e rappresentanti delle associazioni di pazienti colpiti da ictus per fare il punto sulle novità e le sfide nella lotta all’ictus.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ictus tra numeri, costi e sfide: le potenzialità della tecnologia Notizie correlate A Città della Scienza un weekend tra numeri, tecnologia e creatività per tutta la famigliaNel Science Centre il filo conduttore delle attività sarà il linguaggio universale dei numeri, raccontato come strumento per leggere il mondo,... Sicurezza, sfide globali e nuove minacce: a Pescara il confronto sul futuro tra intelligence e tecnologiaAppuntamento nella sala Figlia di Iorio della Provincia enerdì 10 aprile alle 17. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il 75% dei pazienti sopravvive a ictus con esiti invalidanti; Ictus, il 75% dei pazienti sopravvive con esiti invalidanti. Il 75% dei pazienti sopravvive a ictus con esiti invalidantiOgni anno si registrano circa 120 mila nuovi casi e oggi circa 1 milione di persone convive con le conseguenze dell'ictus, un numero destinato ad aumentare ... repubblica.it Ictus e riabilitazione: un milione di italiani convive con le sue conseguenze invalidantiPrima causa di disabilità nell’adulto, l’ictus è un evento che può comportare una vasta gamma di deficit di tipo funzionale, che richiedono pertanto una serie di interventi di riabilitazione ... disabili.com Servizio attivo giorno e notte con specialisti sempre disponibili per emergenze complesse. Più ore, più personale e nuove tecnologie per affrontare nel migliore dei modi ictus e traumi senza ritardi facebook ICTUS IN CARCERE PER RATKO MLADIC, IL MACELLAIO DI BOSNIA: E’ IN CONDIZIONI MOLTO GRAVI x.com