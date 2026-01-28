A Città della Scienza un weekend tra numeri tecnologia e creatività per tutta la famiglia

A Città della Scienza arriva un fine settimana dedicato a numeri, tecnologia e creatività. Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026, l’area si trasforma in un luogo di gioco e scoperta per bambini, ragazzi e famiglie. L’obiettivo è coinvolgere tutti in attività che combinano logica, immaginazione e divertimento, creando un’esperienza stimolante e accessibile a grandi e piccoli.

Nel Science Centre il filo conduttore delle attività sarà il linguaggio universale dei numeri, raccontato come strumento per leggere il mondo, progettare il futuro e dare forma alle idee, grazie a laboratori interattivi che trasformano la matematica in un terreno di esplorazione concreta e divertente. I visitatori saranno accompagnati in percorsi che intrecciano coding, robotica educativa, esperimenti di fisica e piccole sfide di pensiero creativo, calibrate sulle diverse fasce d'età per permettere ai più piccoli di sperimentare con le mani e ai più grandi di mettersi alla prova con ragionamenti più complessi.

