IA e nuovi legami | 89 ritratti sfidano il concetto di famiglia
A Milano si apre una mostra presso la Fabbrica del Vapore dedicata a un progetto fotografico intitolato
L’universo delle relazioni umane si trasforma in un laboratorio di sperimentazione tecnologica e artistica presso la Fabbrica del Vapore di Milano, dove Pier Giorgio De Pinto presenta il progetto intitolato 89 Family Portraits of VNP – Very Normal People. L’iniziativa propone una collezione di 89 ritratti che, attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale come co-autrice del processo creativo, esplora nuove forme di appartenenza e identità che superano le concezioni biologiche o lineari della famiglia. Oltre il sangue: la ridefinizione del concetto di nucleo familiare. Il cuore dell’esposizione risiede nella capacità di rappresentare organismi simbolici piuttosto che semplici soggetti fittizi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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