Microsoft e Anthropic sfidano il Pentagono | stop all’IA

Il 12 marzo 2026 Microsoft e Anthropic annunciano di non voler più collaborare con il Pentagono riguardo all’intelligenza artificiale. Le due aziende hanno deciso di interrompere ogni rapporto con il dipartimento militare statunitense, segnando una presa di posizione chiara contro l’uso delle loro tecnologie in ambito militare. La notizia interessa il settore della tecnologia e della difesa, suscitando attenzione a livello internazionale.

Il 12 marzo 2026 segna una svolta decisiva nel rapporto tra tecnologia e difesa, con Microsoft che si unisce ad Anthropic nel rifiuto di collaborare con il Pentagono. La decisione nasce dal divieto imposto dalla Difesa USA alla startup fondata da Dario Amodei dopo che questa ha mantenuto i paletti sull’uso militare dell’intelligenza artificiale. Il colosso del software definisce la mossa come spropositata e dannosa, aprendo un fronte di conflitto tra grandi aziende tecnologiche e apparato militare. Questa presa di posizione non è isolata ma rappresenta l’apice di una tensione crescente tra etica digitale e richieste strategiche dello stato maggiore americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

