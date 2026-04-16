Sabato 18 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si svolgerà una pedalata promossa dall’Ecomuseo Aquae Planae. L’evento attraverserà la zona tra San Pietro di Morubio e Cerea, con l’obiettivo di far conoscere il lavoro artigianale presente nella pianura veronese. La manifestazione prevede un percorso in bicicletta e si rivolge a chi desidera scoprire i mestieri tradizionali del territorio.

Sabato 18 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Ecomuseo Aquae Planae propone la pedalata “I volti dell’artigianalità nella Pianura Veronese”, alla scoperta del saper fare artigianale nel territorio compreso tra San Pietro di Morubio e Cerea. Il percorso invita.🔗 Leggi su Veronasera.it

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